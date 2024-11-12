В Британии предположили возможное прекращение поддержки Киева США

Вновь избранный президентом США Дональд Трамп, папа римский Франциск и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут остановить поддержку Украины со стороны запада, 11 ноября пишет британская The Independent.
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