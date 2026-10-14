Елена Савинова из РИА Новости одержала победу на конкурсе "Энергия пера". В номинации "Лучшая статья об энергетике" наградой её удостоил Александр Новак в рамках "Российской энергетической недели", проходящей в Москве с 14 по 16 октября.
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