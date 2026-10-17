Рост цен на продукты питания и коммунальные услуги вызвал у жителей Польши больше опасений, чем возможные диверсии и кибератаки, показал опрос United Surveys by IBRiS для портала Wirtualna Polska, сообщает 17 октября Business Insider Polska.
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