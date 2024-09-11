СВР: США планируют запустить в Грузии массовые акции протеста для захвата власти

Государственный департамент Соединенных Штатов намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии, Вашингтон планирует запустить в закавказской республике массовые акции протеста для захвата власти силовым путем.
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