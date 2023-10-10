NMH: воздействие искусственного света ночью ведет к тревоге и агрессии

Масштабное исследование о воздействии света на психическое здоровье, в котором приняли участие почти 87 000 человек, выявило, что интенсивное освещение в ночное время увеличивает риск различных психических расстройств (тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и агрессивное поведение).
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