NMH: воздействие искусственного света ночью ведет к тревоге и агрессии

Масштабное исследование о воздействии света на психическое здоровье, в котором приняли участие почти 87 000 человек, выявило, что интенсивное освещение в ночное время увеличивает риск различных психических расстройств (тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и агрессивное поведение).