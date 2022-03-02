Самые популярные виды блинов на Масленицу назвали рестораторы Москвы

Президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов рассказал, что на Масленицу среди россиян самыми популярными являются блины с красной икрой, передала «Вечерняя Москва».
Президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов рассказал, что на Масленицу среди россиян самыми популярными являются блины с красной икрой, передала «Вечерняя Москва».
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