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Самые популярные виды блинов на Масленицу назвали рестораторы Москвы

Самые популярные виды блинов на Масленицу назвали рестораторы Москвы

Президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов рассказал, что на Масленицу среди россиян самыми популярными являются блины с красной икрой, передала «Вечерняя Москва».

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