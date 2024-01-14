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Военное обозрение

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«Миллион дронов в год – это наша цель»: Глава Минцифры Украины призвал украинцев собирать FPV-дроны на дому

«Миллион дронов в год – это наша цель»: Глава Минцифры Украины призвал украинцев собирать FPV-дроны на дому

Киевский режим намерен произвести в этом году миллион FPV-дронов, чтобы как-то компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.

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