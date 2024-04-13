Министр Галущенко: число ударов по объектам на Украине «масштабировалось в разы»

Количество ударов по объектам на Украине «масштабировалось в разы», «ситуация сложная». С соответствующим заявлением, как информирует RT, выступил руководитель министерства энергетики бывшей советской республики Герман Галущенко.
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