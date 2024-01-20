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Минпросвещения: в школах могут добавить новый предмет

Минпросвещения: в школах могут добавить новый предмет

В Минпросвещения сделали предложение дополнить школьный предмет «История» курсом «История нашего края», сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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Александр Бурачевский
Я - против. При обучении по &quot;Основам духовно-нравственной культуры...&quot; можно ВЫБРАТЬ любой из пяти &quot;модулей&quot;, а если в истории конкретного края та религия или то течение, которое хотел бы выбрать родитель, &quot;не засветилось&quot;? Вообще-то для меня нынешнего сей вопрос - &quot;умозрительный&quot;: и детей у меня нет, и исповедую я ту религию, которая не входит в эти &quot;пять модулей&quot;. Но &quot;от сумы и от тюрьмы не зарекайся&quot;...
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