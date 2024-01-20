Минпросвещения: в школах могут добавить новый предмет

Александр Бурачевский

Я - против. При обучении по "Основам духовно-нравственной культуры..." можно ВЫБРАТЬ любой из пяти "модулей", а если в истории конкретного края та религия или то течение, которое хотел бы выбрать родитель, "не засветилось"? Вообще-то для меня нынешнего сей вопрос - "умозрительный": и детей у меня нет, и исповедую я ту религию, которая не входит в эти "пять модулей". Но "от сумы и от тюрьмы не зарекайся"...