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Пятерка с минусом: первые впечатления и отзыв водителя о грузовике «Компас 5»

Пятерка с минусом: первые впечатления и отзыв водителя о грузовике «Компас 5»

Первая информация о проекте «Компас» появилась в конце 2019 года. Во время общения с прессой генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сказал: «Мы пришли к выводу, что нам нужно спускаться по грузоподъемности более низко, и наши конструкторы разработали проект «Компас».

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