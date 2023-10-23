Пятерка с минусом: первые впечатления и отзыв водителя о грузовике «Компас 5»

Первая информация о проекте «Компас» появилась в конце 2019 года. Во время общения с прессой генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сказал: «Мы пришли к выводу, что нам нужно спускаться по грузоподъемности более низко, и наши конструкторы разработали проект «Компас».