Вещи, которые помогут пережить наступающую зиму

Хотя до календарной зимы еще месяц и Новый год еще далеко, необходимо начать подготовку уже сейчас. На коже ощущается воздействие сухости от включенного отопления, и отсутствие солнца может вызвать сезонную апатию.
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