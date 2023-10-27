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Вещи, которые помогут пережить наступающую зиму

Вещи, которые помогут пережить наступающую зиму

Хотя до календарной зимы еще месяц и Новый год еще далеко, необходимо начать подготовку уже сейчас. На коже ощущается воздействие сухости от включенного отопления, и отсутствие солнца может вызвать сезонную апатию.

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