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Председатель ОБСЕ Османи надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине

Председатель ОБСЕ Османи надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи надеется на скорое завершение украинского конфликта.

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