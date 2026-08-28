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Офтальмолог Балаян: изменения глазного дна могут указывать на гипертонию

Офтальмолог Балаян: изменения глазного дна могут указывать на гипертонию

Врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Анастасия Балаян рассказала, что повышенное артериальное давление может проявляться изменениями сосудов глазного дна ещё до появления выраженных жалоб.

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