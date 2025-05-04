Расселл Уэстбрук в текущем плей-офф реализует трехочковые лучше, чем Стефен Карри и Кавай Ленард

За 7 игр серии с «Клипперс» Уэстбрук исполнил 31 дальний бросок, попав 13 из них (41,9%). Это лучший показатель, чем у защитника «Уорриорс» Стефена Карри (25 из 64, 39,1%), форварда «Клипперс» Кавая Ленарда (14 из 34, 41,1%), защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса (24 из 73, 32,9%) или форварда «Бостона» Джейсона Тейтума (12 из 33, 36,4%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Федоров: «В России не должно быть рекламы казино. Они оперируют людьми, которые не могут себя контролировать»
- «Автомобилист» согласовал контракт с Ридом Буше и может выменять Ткачева у «Авангарда» (Артур Хайруллин)
- Журова о том, что Касаткина сменила гражданство, так как хотела «жить свободно»: «Говоря о несвободе в России, она даже не знает, о чем высказывается. Ей так кажется просто, ее в этом кто-то убедил»
Свежие комментарии