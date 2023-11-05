Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил храмы традиционных конфессий

В День народного единства градоначальник, в частности, пообщался с прихожанами Вознесенского собора.В День народного единства мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообщался с представителями религиозных организаций и посетил храмы традиционных конфессий.
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