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Газета.ру

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Глава МИД Италии Таяни: Рим не против изъятия замороженных активов России

Глава МИД Италии Таяни: Рим не против изъятия замороженных активов России

Италия не против изъятия российских активов, но с этим могут возникнуть «юридические проблемы». Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, сообщает ASNA.

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