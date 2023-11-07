8 ноября в рязанских Борках отключат электричество

Отключение связано с ремонтом наружного освещения. С 9:00 до 16:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица 3-й район, дома №№35а, 35, 39, с №47 по №49, с №51 по №55, 60, 63; улица 4-й район, дома с №1 по №5, с №7 по №22, с №24 по №31, 33, с №35 по №38а, 40, 40а, с №43а по №52, 54, 56, 60; улица 5-й район, дома с №1а по №6, с №8 по №41а, с №42 по №92, с №95 по №102; улица 6-й район, дома с №1 по №6, с №8 по №41а; улица Новые Борки, дома №3, с №11 по №13, с №24 по №26, №№28, 30.