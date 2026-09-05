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75-летие сегодня отмечает художник-керамист Виктор Елфимов

75-летие сегодня отмечает художник-керамист Виктор Елфимов

Художник-керамист и живописец, Виктор Елфимов, с 1986 по 1990 год возглавлял Калининградскую организацию Союза художников РСФСР, сохранив её творческий потенциал в перестроечное время.

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