БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Раздел Украины по Днепру

Раздел Украины по Днепру

Выставленная в экспозиции на Поклонной горе в Москве захваченная у вооруженных сил Украины переданная из состава американской армии боевая машина пехоты M2A2 Bradley Макрон допустил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.

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