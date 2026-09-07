Football Insider: «Ньюкасл» может продлить контракт с Мерфи

Нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи получит новый контракт с клубом, если впечатлит главного тренера Маттиаса Яйссле в сезоне-2026/27, сообщает Football Insider со ссылкой на источники.
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