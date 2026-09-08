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Цены на модели марки российского автопрома подскочили на 70 тысяч рублей

Цены на модели марки российского автопрома подскочили на 70 тысяч рублей

Отечественная марка автомобилей Solaris повысила цены для российских водителей. Изменения в стоимости коснулись двух моделей бренда.

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