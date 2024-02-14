Шахматный клуб Сергея Карякина открыли в Иркутске. Он работает по адресу: ул. Ленина, 54. Как отметил на открытии мэр Иркутска Руслан Болотов, здесь и профессионалы, и любители шахмат смогут оттачивать свое мастерство, делиться опытом.