В деревне Трубичино пройдет X Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Мы живем семьей единой!»

12 сентября в деревне Трубичино Новгородского округа пройдет X Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Мы живем семьей единой!», приуроченный к Году единства народов России, сообщает пресс-служба Администрации Валдайского округа в социальной сети ВКонтакте.
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