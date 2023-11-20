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В Астраханской области осудили сельчанина, закопавшего тело сожительницы

В Астраханской области осудили сельчанина, закопавшего тело сожительницы

Сельчанин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы. Как сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Хегай, следствием и судом установлено, что вечером 11 июля 2023 года осужденный и его 46-летняя сожительница .

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