В Астраханской области осудили сельчанина, закопавшего тело сожительницы

Сельчанин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы. Как сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Хегай, следствием и судом установлено, что вечером 11 июля 2023 года осужденный и его 46-летняя сожительница .