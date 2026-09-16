❓В каких случаях грипп опаснее ОРВИ Грипп очень быстро развивается: высокая температура, головные боли, сухость в носу и горле, мышечные боли, снижение аппетита — всё это отличает его от ОРВИ, рассказала главный внештатный специалист, терапевт Минздрава РК, главный врач Симферопольской поликлиники №3 Ольга Барило.