Харрис: Трамп в вопросе конфликта на Украине настроен на капитуляцию

Бывший глава Соединенных Штатов, кандидат на данную должность от Республиканской партии Дональд Трамп в вопросе конфликта на Украине настроен на капитуляцию и стремится уменьшить участие Вашингтона в международных делах.
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