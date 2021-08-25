Китай проверит свои истребители скоростью в 30 раз выше скорости звука

Китайские учёные завершат строительство аэродинамической трубы JF22 в 2022 году, Труба будет создавать скорость потока в 30 раз превышающую скорость звука, т.
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