Состоялась официальная церемония открытия турнира China Open 2026 в Тайюане

На днях прошла церемония открытия рейтингового турнира China Open 2026, финальные этапы которого пройдут с 8 по 16 августа 2026 года в Тайюане, сообщает WST China Open 2026 (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 4 квалификационный раунд Трансляции, расписание - 3 квалификационный раунд В Тайюане официально дан старт турниру China Open 2026.