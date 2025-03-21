Журналист отметил, что подобное может произойти с Донбассом Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским правительством для развития Крыма в качестве международного курорта.