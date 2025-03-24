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Синдром ненужности

Синдром ненужности

Ростислав Ищенко *** Знаете, как появляется тупая мразь? Тупая мразь не рождается, родиться может глупый, больной, гениальный — какой угодно.

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Комментарии
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ВТ
Валерий Тимофеев
Что бы хаить автора ,нужно пожить среди таких мразей.
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17 час.
Игорь Кузнецов
Это как понять: &quot;выполнять основную функцию государства — обеспечивать своему обществу конкурентные преимущества во взаимодействии с другими обществами планеты&quot;? Взаимодействовать ради создания конкурентных преимуществ - так это лозунг Трампа. Со всеми ли нужно &quot;взаимодействовать&quot;? А как же &quot;взаимовыгодные отношения&quot;, где каждый извлекает выгоду для себя?
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17 час.
Валерий Евстафьев
1. Дьявол немало постарался: разделил людей по всевозможным признакам, стравил их друг с другом и только решил отдохнуть и насладиться зрелищем, как тут, откуда ни возьмись, проходящий мимо Ищенко подкинул ему ещё и &quot;мразь тупую&quot;. Обрадовался дьявол: теперь всех можно натравить на тупую мразь, а тупую мразь - натравить на всех. &quot;С кем вы, люди искусства?&quot; 2. Хочу спросить уважаемого и честного Ищенко: - насколько лично виновата &quot;тупая мразь&quot; в своём внутреннем выборе в пользу сверхамбициозности и несамокритичности? - где у Господа сказано: не будь сверхамбициозным и несамокритичным? - где мера амбициям и самокритики? 3. Не старайтесь, Ищенко, подыскать нужные слова, у Вас нет ответов на эти вопросы. Вы просто заплыли не туда, не в ту дверь стучите. Тупая мразь ни в чём не виновата, что её никто не любит с детства: тупая мразь - это дитя, появившееся на свет &quot;по залёту&quot; в семье материалистов или у матери-одиночки - в большинстве случаев - это будущая тупая мразь. И не её вина, что она теперь будет всю жизнь требовать к себе любви, не дополученной в детстве, и выживать по &quot;закону джунглей&quot;, где нет меры амбициям и нет места самокритике. 4. У всего общества материалистов есть синдром ненужности: они точно никому не нужны, но на их деньги всегда найдутся соискатели.
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12 час.
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