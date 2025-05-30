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Специалист Семеренко назвал профессии, которые будут востребованы через 10 лет

Специалист Семеренко назвал профессии, которые будут востребованы через 10 лет

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал в беседе с RT, какие профессии будут актуальны и на кого пойти учиться сейчас, чтобы быть востребованным специалистом через пять — десять лет.

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