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62ИНФО | Новости Рязани

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В массовом ДТП в Михайловском районе погибла женщина

В массовом ДТП в Михайловском районе погибла женщина

11 декабря, примерно в 16:10, в Михайловском районе на 217-ом километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий», по предварительной информации, 56-летняя жительница города Мичуринска, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершила столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ» под управлением 49-летнего мужчины и с попутным автомобилем «Лада Калина» под управлением 29-летнего водителя.

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