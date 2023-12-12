В массовом ДТП в Михайловском районе погибла женщина

11 декабря, примерно в 16:10, в Михайловском районе на 217-ом километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий», по предварительной информации, 56-летняя жительница города Мичуринска, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершила столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ» под управлением 49-летнего мужчины и с попутным автомобилем «Лада Калина» под управлением 29-летнего водителя.