Показаны кадры эвакуации и размещения жителей Нагорного Карабаха на базе российских миротворцев

Очень напряженной остается ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах), где азербайджанские вооруженные силы вторые сутки проводят военную операцию под предлогом защиты своих граждан, проживающих в регионе и вытеснения якобы находящихся там армянских военных.
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