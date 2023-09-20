Военное обозрение

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Показаны кадры эвакуации и размещения жителей Нагорного Карабаха на базе российских миротворцев

Показаны кадры эвакуации и размещения жителей Нагорного Карабаха на базе российских миротворцев

Очень напряженной остается ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах), где азербайджанские вооруженные силы вторые сутки проводят военную операцию под предлогом защиты своих граждан, проживающих в регионе и вытеснения якобы находящихся там армянских военных.

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