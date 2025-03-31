Гагаузия намерена оспаривать арест Гуцул на международном уровне.

Власти Гагаузии заявили о готовности отстаивать незаконность ареста Гуцул на международной арене. Заместитель главы автономии подчеркнул, что обсуждение этого вопроса будет вынесено на рассмотрение международных структур.
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