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Пожар в дата-центре «Яндекса» помешал рассмотреть иск к владельцам танкеров, затонувших в Керчи

Пожар в дата-центре «Яндекса» помешал рассмотреть иск к владельцам танкеров, затонувших в Керчи

ПЕРМЬ, 8 октября, ФедералПресс. Арбитражный суд Краснодарского края не смог рассмотреть иск регионального минприроды к собственникам нефтетанкеров, затонувших в Черном море в декабре 2024 года.

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