Бизнес на мигрантах

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА ОДИННАДЦАТЬ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ, ЧТОБЫ СТАТЬ "РУССКИМ": МИГРАНТОВ ПОЙМАЛИ ЗА ЯЗЫК В России есть только 14 образовательных учреждений, имеющих право проводить экзамен на знание русского языка для иностранцев.