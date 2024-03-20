Бизнес на мигрантах

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА ОДИННАДЦАТЬ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ, ЧТОБЫ СТАТЬ "РУССКИМ": МИГРАНТОВ ПОЙМАЛИ ЗА ЯЗЫК В России есть только 14 образовательных учреждений, имеющих право проводить экзамен на знание русского языка для иностранцев.
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