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Врачи нашли узелок в легком папы римского: ему предстоит операция

Врачи нашли узелок в легком папы римского: ему предстоит операция

Папе римскому Льву XIV проведут операцию: врачи обнаружили небольшой узелок в его легком. Понтифик лично объявил об этом верующим.

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