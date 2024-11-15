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О цене невмешательства: вечный Мандариновый Майдан

О цене невмешательства: вечный Мандариновый Майдан

Хоть специальный календарь лунный составляй. Или цветочно-фруктовый. Поскольку с завидной регулярностью по границам России начинает твориться какое-то революционное непотребство.

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Комментарии
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Daddy Bo
Ну, если настолько хорошо знают историю Абхазии и этику её жителей, их первобытный коммунизм и допотопное единоверие, то почему за двести лет не смогли выработать правильной линии поведения здесь? Неохото было? Некому? Или расчитывали рыбки голыми руками половить, пока вся эта муть не осела. Право же, мало ли какие взаимоотношения были на местах в древние времена в разных странах. И то, что абхазы ухитрились эту свою первобытность сохранить, не означает вовсе, что непременно надо из них и здесь устраивать &quot;Заповедник гоблинов&quot; или хотя бы индейскую резервацию. Обособленность кончилась уже давно. Хочется, нет - а к этому надо привыкать. А то будет как с очень обособленным Афганистаном. Или какой-нибудь Северной Сахарой...
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