Гретцки призвал владельца "Вашингтона" Леонсиса подарить Овечкину Rolls-Royce

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки призвал владельца клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Теда Леонсиса подарить капитану команды Александру Овечкину, который побил его снайперский рекорд, Rolls-Royce.
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