Добрый день ! В доме живет алкаш у которого 4 собаки и он их лупит и морит голодом и живут они в жутких условиях : это однушка окон у него нет видимо после обстрелов .
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Добрый день ! В доме живет алкаш у которого 4 собаки и он их лупит и морит голодом и живут они в жутких условиях : это однушка окон у него нет видимо после обстрелов .
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