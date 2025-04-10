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Крылатые качели: крупнейшие компании технологического сектора нарастили ка...

Крылатые качели: крупнейшие компании технологического сектора нарастили капитализацию на $1,5 трлн после объявления паузы в пошлинахРезкие движения американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) в сфере внедрения новых импортных пошлин очевидным образом сказались на динамике фондового рынка США.

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