Урок дорожной безопасности провели севастопольские полицейские. Севастопольские полицейские вместе с представителями мотосообщества и Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели необычный урок дорожной безопасности для воспитанников городского социального приюта.
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