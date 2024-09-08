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Участники электронного голосования направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами «Миллиона призов»

Участники электронного голосования направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами «Миллиона призов»

Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

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