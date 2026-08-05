❗️ Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на Крым Напомним, в результате ночной атаки на республику погиб один человек, ещё один пострадал.
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❗️ Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на Крым Напомним, в результате ночной атаки на республику погиб один человек, ещё один пострадал.