Маннергейм — д’Артаньян без мушкетёров

Так же, как историю межвоенной Польши можно учить на примере биографии одного человека — Юзефа Пилсудского, — так и историю Финляндии первой половины ХХ века можно изучать на примере жизни Карла Густава Маннергейма.
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