Россия блокирует угрозу нового Карабаха в СНГ

За экономическое и военно-политическое влияние в Киргизии в ближайшем будущем России придется конкурировать не только с вечным геополитическим соперником США, но и с партнерами по ШОС и БРИКС — Китаем и Индией, а также с Турцией.
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