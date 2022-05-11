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Чувство одиночества в компании других людей

Чувство одиночества в компании других людей

Может быть, конформизм не для вас? Некоторые люди идут по жизни, постоянно чувствуя, что они одиноки или что они не подходят друг другу, даже находясь в компании других людей.

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