Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов проходит лечение в рехабе. Об этом сообщает mk.ru. Создатель группы «Три дня дождя» Глеб Викторов в начале февраля вышел на связь с фанатами после продолжительной паузы.
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