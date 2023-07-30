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«Юта» может выменять Д’Анджело Расселла или Кевина Портера во время сезона

Журналист The Salt Lake Tribune Энди Ларсен назвал двух игроков, которых «Юта» может приобрести по ходу сезона-2023/24.

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