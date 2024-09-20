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Калужские новости

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В Калужской области студентам одного из направлений обучения подняли стипендию

В Калужской области студентам одного из направлений обучения подняли стипендию

Студентам, обучающимся на бюджетной основе по одному из направлений, увеличили размер материального стимулирования до 25 тысяч рублейСтудентам, обучающимся на бюджетной основе по одному из направлений, увеличили размер материального стимулирования до 25 тысяч рублей.

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